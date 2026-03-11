Schiltacher Investor: Syngroh kauft Spezialisten

Sensorbasierte Schutzsysteme

Die Systeme von Kraft & Bauer werden in Maschinen mit erhöhtem Brandrisiko eingesetzt, wie zum Beispiel Dreh-, Fräs- und Schleifmaschinen, die mit besonders hoher Präzision und Geschwindigkeit arbeiten. Sensorbasiert erkennen die Schutzsysteme einen Brand und leiten automatisch den Löschvorgang ein. „Wir begeistern uns für Unternehmen mit überzeugenden Produkt- und Dienstleistungsideen und unternehmerischem Feuer – bei Kraft & Bauer ist Letzteres nicht nur im übertragenen Sinne systemimmanent“, erklärte Richard Grohe, Geschäftsführer von Syngroh Capital, zum Erwerb der Mehrheitsbeteiligung an Kraft & Bauer.