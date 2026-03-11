Schiltacher Investor: Syngroh kauft Spezialisten
Derartige Löschanlagen produziert Kraft & Bauer. Foto: Syngroh Capital

Die Syngroh Capital GmbH als Beteiligungsgesellschaft der Unternehmerfamilie Grohe hat einen Erwerb getätigt.

Die Syngroh Capital GmbH („Syngroh Capital“), die Beteiligungsgesellschaft der Unternehmerfamilie Grohe, hat am Mittwoch bekannt gegeben, dass sie sich mehrheitlich an der Kraft & Bauer Holding GmbH („Kraft & Bauer“) beteiligt, einem führenden Anbieter von Brandschutzsystemen für Werkzeugmaschinen im schwäbischen Holzgerlingen. Neben dem dortigen Hauptsitz verfügt das Unternehmen, das rund 110 Mitarbeitende beschäftigt, über 19 Servicestandorte in Deutschland, der Schweiz, Italien, der Slowakei und China.

 

Sensorbasierte Schutzsysteme

Die Systeme von Kraft & Bauer werden in Maschinen mit erhöhtem Brandrisiko eingesetzt, wie zum Beispiel Dreh-, Fräs- und Schleifmaschinen, die mit besonders hoher Präzision und Geschwindigkeit arbeiten. Sensorbasiert erkennen die Schutzsysteme einen Brand und leiten automatisch den Löschvorgang ein. „Wir begeistern uns für Unternehmen mit überzeugenden Produkt- und Dienstleistungsideen und unternehmerischem Feuer – bei Kraft & Bauer ist Letzteres nicht nur im übertragenen Sinne systemimmanent“, erklärte Richard Grohe, Geschäftsführer von Syngroh Capital, zum Erwerb der Mehrheitsbeteiligung an Kraft & Bauer.

 