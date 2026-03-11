Schiltacher Investor: Syngroh kauft Spezialisten

Die Syngroh Capital GmbH als Beteiligungsgesellschaft der Unternehmerfamilie Grohe hat einen Erwerb getätigt.
Die Syngroh Capital GmbH („Syngroh Capital“), die Beteiligungsgesellschaft der Unternehmerfamilie Grohe, hat am Mittwoch bekannt gegeben, dass sie sich mehrheitlich an der Kraft & Bauer Holding GmbH („Kraft & Bauer“) beteiligt, einem führenden Anbieter von Brandschutzsystemen für Werkzeugmaschinen im schwäbischen Holzgerlingen. Neben dem dortigen Hauptsitz verfügt das Unternehmen, das rund 110 Mitarbeitende beschäftigt, über 19 Servicestandorte in Deutschland, der Schweiz, Italien, der Slowakei und China.