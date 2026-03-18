Schiltacher Geschichte: Glauben im Nationalsozialismus

„Lebensbücher“ dienten Schiltacher Konfirmanden als Lebensbegleiter. Sie waren von der „Bekennenden Kirche“ geprägt.
In Schiltacher Nachlässen finden sich, als lebenslang gehütete Erinnerungsstücke, immer wieder handgeschriebene „Lebensbücher“. Von den damals 14-Jährigen verfasst, gehen sie auf ihre Konfirmation durch Stadtpfarrer Herbert Schropp (1930-1946) zurück. Sie enthalten Themen wie „Von Gott kommt alles her“, „Gebet ist Gebot“, „Zu Großem berufen“. Doch war es die Zeit, als der Nationalsozialismus daranging, die evangelische Kirche zu kontrollieren. Auch in Schiltach gab es „Deutsche Christen“, angeführt von Oberlehrer Ruckelshausen, die Hitler als „von Gott erweckten Führer“ sahen. Pfarrer Schropp bekämpfte sie, indem er der Gegenbewegung „Bekennende Kirche“ das Wort gab: 1934 ließ er Pastor Hans Christian Asmussen (Altona), einem ihrer führenden Mitglieder, in einem „stark besuchten Bekenntnis-Gottesdienst“ über die „die Kraft der bekennenden Kirche“ predigen.