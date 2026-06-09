Schiltacher Frank Kopp: Einer, der sich für Kneipen in der Region stark macht

Seit 26 Jahren führt er die Buchhaltung für die Kneipe Zodiak. Und hat großen Anteil an der Gründung des Hinterlehengerichter Welschdorf. Die Rede ist von Frank Kopp.
Es gibt einen Satz, den Frank Kopp irgendwann an einem Pfingstabend zwischen zwei Bier sagt, fast nebenbei: „Familie kann man sich nicht aussuchen. Freunde schon. Fang nix mit Arschlöchern an, du hast nur das eine Leben.“ Das ist keine Lebensphilosophie, die er für ein Interview hervorholt. Das ist die, nach der er seit 62 Jahren tatsächlich lebt. Und es ist der Grund, warum Schramberg ohne ihn anders aussähe — auch wenn die meisten Schramberger das gar nicht wüssten.