Schiltacher Frank Kopp: Einer, der sich für Kneipen in der Region stark macht

Seit 26 Jahren führt er die Buchhaltung für die Kneipe Zodiak. Und hat großen Anteil an der Gründung des Hinterlehengerichter Welschdorf. Die Rede ist von Frank Kopp.

Es gibt einen Satz, den Frank Kopp irgendwann an einem Pfingstabend zwischen zwei Bier sagt, fast nebenbei: „Familie kann man sich nicht aussuchen. Freunde schon. Fang nix mit Arschlöchern an, du hast nur das eine Leben.“ Das ist keine Lebensphilosophie, die er für ein Interview hervorholt. Das ist die, nach der er seit 62 Jahren tatsächlich lebt. Und es ist der Grund, warum Schramberg ohne ihn anders aussähe — auch wenn die meisten Schramberger das gar nicht wüssten.

Frank Kopp, alle nennen ihn Frankie, ist in Schramberg aufgewachsen. Punkergeneration der späten Siebziger, von 1974 bis 1980 in der Stadt unterwegs, dann Lehre, dann 1981 die erste Bassgitarre im Kinzigtal. Beruflich seit 45 Jahren bei derselben Firma — Fertigungssteuerung in einem 300-Mann-Betrieb, sechs Kilometer Arbeitsweg. „Das passt“, sagt er. Wer ihn am Wochenende kennenlernt, würde nicht vermuten, was er unter der Woche tut, und umgekehrt. Das ist Absicht.

Was an Pfingstsamstag im Welschdorf passierte, war eigentlich nur ein Einsprung. Cave 6 hatten ihn gefragt, ob er als Bassist aushelfen könne — der eigene Mann konnte nicht. Zwei Wochen vorher der Anruf, zwei Wochen Zeit, das Programm einzustudieren. „Ganz normaler Job nebenher, andere Band auch noch — war ein wenig anstrengend.“ Am Ende des Abends bekam er von Cave 6 ein T-Shirt als Dank: ein Plektrum auf schwarzem Stoff, darauf das Wort „basst scho“. Das fasste den Mann besser zusammen, als jedes ausgedachte Geschenk es hätte tun können.

In der zweiten Reihe von Frank Kopps Leben — also dort, wo die Sachen passieren, die nicht im offiziellen Lebenslauf stehen — gibt es eine Liste, die länger ist als bei den meisten seines Alters in der Region. Black Forest Acoustic Company – gegründet 1976, im kommenden Jahr also fünfzig Jahre alt. Frank Kopp seit 1981 dabei. Das macht 45 Jahre Bandzugehörigkeit. Sie haben auf dem ersten Mossenmättle Open Air gespielt, „teilweise im Schnee, einmal in der Schlammschlacht“. Sie sind keine professionellen Musiker. „Wir waren immer eine Amateurband. Andere sind zum Kegelverein gegangen, wir haben halt Mucke gemacht. Einmal die Woche, hoch die Tassen.“Im Herbst soll es zum runden Geburtstag eine Feier in Wolfach geben — gemeinsam mit einer befreundeten Band.

Ehrenamtlicher Betrieb des Zodiak

Frank Kopp war am 1. Juli 1982 dabei, als die Schramberger Kneipe Zodiak das erste Mal öffnete — 18 Jahre alt, ein Bier am ersten Abend. Im Jahr 2000 stand das Zodiak vor dem Aus. Der Vorpächter hatte aufgehört, sieben Stammgäste übernahmen aus Idealismus, „lass uns das ein Jahr machen“. Alle hatten Jobs nebenher. Nach einem Jahr stieg einer nach dem anderen aus — übrig blieb Ralf Weigold, den alle nur „Graben“ nennen, und einer, der gesagt hatte: „Ich mache von Anfang an die Buchhaltung.“ Den Satz hat Frank Kopp eingelöst. Seit 26 Jahren führt er die Buchhaltung für die Schramberger Kultkneipe. Ehrenamtlich. „Aus Idealismus, dass es den Graben halt einfach gibt.“

Vor zwei Jahren spielte er dort mit seiner Band The FraNic’x die Vorgruppe für Ton Steine Scherben. „Einer der schönsten Tage in meinem Leben.“ Den Bandnamen gibt es auch, weil Kopp seit Jahren gemeinsam mit Nicole Musik macht — Frankie und Nicole, daraus wurde The FraNic’x.

Aniedlung des Welschdorf

Ohne Frank Kopp gäbe es zudem das Welschdorf in Hinterlehengericht wahrscheinlich nicht. Als Diana Schuler und Oliver Moosmann 2015 überlegten, ob sie die Bude kaufen sollen, fragten sie ihn — er wohnt gleich um die Ecke. Ob es hinhauen würde, wusste er selbst nicht. Aber er fand die Idee, dass es im Ort eine solche Kneipe gibt, gut genug, um alles daranzusetzen. Er stellte den Kontakt zu Schiltachs damaligem Bürgermeister Thomas Haas her — ein Schulkamerad. Er warb in dem 200-Einwohner-Ortsteil dafür, dass die beiden Wirte nicht alleine gelassen werden. „Eh, wie cool, dass wir wieder eine Kneipe haben!“ — das war der Tenor.

Wenige Wochen nach dem Kauf — die Bude hatte 13 Jahre leer gestanden, kein Winter geheizt — platzten Leitungen. „Innerhalb von 20 Minuten alles unter Wasser. Gas, Wasser, alles mussten sie neu machen.“ Sie machten weiter. Heute spielen Bands aus den USA, Mexiko, Japan im Welschdorf.

Was Frank Kopp an seinem Leben besonders schätzt: dass beide Kneipen, das Welschdorf wie das Zodiak, funktionieren. „Es ist einfach klasse, dass es den Graben, die Diana und den Oliver gibt.“ Diese Menschen sind das, was Schramberg und das Hinterlehengericht zu solchen Orten macht. „Die normalen, die ihren Weg etwas anders verfolgen.“ Eine politische Aussage ist es nicht. Eher eine Hausordnung des Lebens.

Dass solche Häuser nicht selbstverständlich weiterlaufen, zeigt eine Nachricht aus dem Frühjahr: Das Zodiak hat einen Unterstützer-Club gestartet, weil die letzten Jahre auch hier hart waren. Die Band, in der er heute Abend im Welschdorf gespielt hat, hat es schon einmal nicht überstanden. Ihr Schlagzeuger, sein bester Freund, ist vor sechs Jahren mit 57 gestorben — Peter Mantel, von allen Mannix genannt.

„Wenn ein Mensch gehen muss und aber bei seinen Kumpels noch im Kopf mit drin ist, dann ist das schön.“ Vor sieben Jahren haben sie wieder angefangen, die Black Forest Acoustic Company. Heute spielen außer Frank Kopp auch zwei Männer mit, die er bis vor wenigen Jahren niemals als Bandkollegen vermutet hätte: Kriminalkommissare aus Haslach, anderthalb Generationen jünger. „Wenn du mir vor 30 Jahren gesagt hättest, hey Frankie, du spielst in einer Bullenband — jeder hätte gesagt: der Mann nimmt den nächsten Wagenkauer.“ Heute lacht er darüber. „Liebe Leute. Fünf Kinder der eine, drei der andere. So ist das Leben.“

Gelebte Toleranz

Toleranz, könnte man sagen, hat er sich nicht angelesen — sie ist ihm zugewachsen. Wer Frank Kopp einmal eine Stunde zuhört, kommt zu einer Beobachtung: Der Mann redet über fünfzig Jahre Schramberg-Schiltach-Hinterlehengericht-Lebenswelt, als wäre alles auch heute noch ein ganz normaler Mittwochnachmittag. Keine Verklärung. Keine Bedeutungsschwere. „Das Leben ist schön. Du musst es nur schön machen.“

Es ist Pfingstsamstag, halb eins. Frank Kopp hat sein T-Shirt, die Bühne ist abgeräumt, draußen wartet das Hinterlehengerichter Tal in der Dunkelheit. In den nächsten Tagen geht es mit der Tochter auf Motorradtour. Wenn er zurück ist: am Donnerstag ins Welschdorf, am Freitag oder Samstag ins Zodiak — wie meistens.