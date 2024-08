Über einige der jüngsten Aktivitäten des Schiltacher Sommerferienprogramms informiert das Kinder- und Jugendbüro in einer Mitteilung.

Cocktails, schicke Outfits und coole Musik verwandelten die Zunftstube der Narrenzunft in eine Disco, in der getanzt und gespielt wurde, dass die Wände zitterten. Mehr als 30 Kinder folgten begeistert der Einladung der Narrenzunft, einen Abend lang in den Sommerferien im hinteren Städtle zu feiern.

Lesen Sie auch

Die Zunftstube der Narrenzunft verwandelte sich in einer Kinderdisco. Foto: Jugendbüro

Das Orga-Team der Narrenzunft hatte sich einiges einfallen lassen, um den Kindern einen schönen Abend zu ermöglichen, und entsprechend begeistert waren die Gäste.

Die „Kleinen“ klettern hoch hinaus

Ein zweites Mal in diesen Ferien lud der TV Schiltach zum Klettern in die Gerätehalle ein. Dieses Mal waren die jüngeren Kinder an der Reihe.

Ihren Mut bewiesen die Kinder beim Klettern. Foto: Jugendbüro

Unter der Anleitung von Inge Wolber-Berthold und ihren Helferinnen trauten sich die jungen Kletterer an alle Schwierigkeitsgrade in der Vertikalen ran und waren zum Schluss sehr stolz auf ihre mutigen Erfolge.

Ran an die Geräte im Turncamp

Schwebebalken, Trampolin, Sprunggrube, Barren und Ringe, um nur einige zu nennen, laden in der Gerätehalle zum Ausprobieren ein. Wer wäre da besser geeignet, die Kinder anzuleiten, als die Turner des TV Schiltach unter der Leitung von Inge Wolber-Berthold.

Allerlei Turngeräte durften die Kinder beim TV Schiltach ausprobieren. Foto: Jugendbüro

Weit mehr als 20 Kinder übten das Turnen an den großen Geräten und konnten am Schluss schon einige Übungen stolz vorführen.

Minispiele mit Abkühlung

Trotz großer Hitze trafen sich 26 Kinder auf dem Sportplatz, um in Teams die Aufgaben der Mini-Olympiade zu bewältigen. Schubkarrenrennen, Dosenschießen und Dribbelpuzzel waren nur einige der Disziplinen, die gemeistert werden mussten. Ein Team der Spielvereinigung hatte ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt, um den Kindern einen schönen Nachmittag zu bieten.

Bei den Minispielen war Geschicklichkeit gefragt. Foto: Jugendbüro

Nach der sportlichen Anstrengung waren alle sehr glücklich über ein kaltes Eis und den Rasensprenger, der für eine willkommene Dusche sorgte. Unter dem kühlen Schauer konnten die Kinder auch gleich die Wasserbälle ausprobieren, die die Sparkasse für jedes Kind gesponsert hatte. Zum Abschluss saßen alle gemütlich zusammen und stärkten sich mit einer Grillwurst.

Alles in Bewegung

23 Kinder hüpften, rannten und kletterten bei der „Bewegungslandschaft“ durch die Sporthalle. Spiele mit dem Schwungtuch, Aufwärmübungen und abenteuerliche Erlebnisse in der Gerätehalle forderten die Ausdauer und Geschicklichkeit der Kinder.

Ein buntes Programm erwartete die Kinder bei der „Bewegungslandschaft“. Foto: Jugendbüro

Inge Wolber-Berthold und ihre Helferinnen vom TV Schiltach hatten ein spannendes Programm zusammengestellt, das den teilnehmenden Kindern den Spaß an der Bewegung in spielerischer Weise vermittelte.

Ausflug zur Grube Wenzel

Diesen Sommer ging der traditionelle Sommerferien-Programm-Ausflug des SPD-Ortsvereins nach Oberwolfach in die Grube Wenzel. Doch bevor die Kinder in die Tiefen des Bergwerks hinabsteigen konnten, mussten sie erst vom Bahnhof Wolfach zum Bergwerk nach Oberwolfach wandern. Mit dabei waren Ulrich Kohler, Nico Wöhrle, Malik Ipek und Inge Wolber-Berthold, die mit den Kindern die knapp vier Kilometer lange Wegstrecke zurücklegten.

Mit Gummistiefeln, Regenjacken und Helmen ging es in den Berg hinein. Foto: Jugendbüro

Bevor es in den Berg ging, wurden alle Teilnehmenden mit Gummistiefeln, Regenjacken, Helmen und Lampen ausgestattet. Die immer gleich kühle Luft in der Grube war eine angenehme Abkühlung und der Grubenführer wusste spannende Geschichten zu erzählen, die die gespannten Kinder in ihren Bann zogen.

Nach einer Vesperpause machten sich alle wieder auf den Rückweg nach Wolfach, um von dort mit dem Zug zurück nach Schiltach zu fahren.