Paul Armbruster (von links) vom "Sozialen Netzwerk Schiltach/Schenkenzell" liegt das Schicksal von Ali Ataie und Nijibulah Rezaie sowie deren Angehörigen in Afghanistan am Herzen.

Bedrückende Bilder aus Afghanistan gehen seit Tagen um die Welt. Für Nijibulah Rezaie und Ali Ataie ist das besonders schlimm: Sie bangen um Familie und Freunde in dem Land, das derzeit im Chaos versinkt.

Schiltach/Schenkenzell - "Ich bin die ganze Zeit in Sorge um meine Familie", erzählt Ataie, wie es ihm seit Tagen geht. Und auch Rezaie spricht von der "großen Hilflosigkeit", die ihn ergreift, wenn er an die Angehörigen in Afghanistan denkt. Von ihnen gibt es keine guten Nachrichten: Sein Bruder lebt mit Frau und Kind in Kabul, seine Eltern in der rund 150 Kilometer entfernten Heimatprovinz Ghazni. "Sie sind ständig unterwegs und verstecken sich vor den Taliban", erklärt Rezaie. Auch Ataies Schwester, die ebenfalls in der Hauptstadt Kabul wohnt, berichtet von der täglichen Angst. Frauen und junge Mädchen würden nicht mehr auf die Straße gehen aus Furcht, "von den Taliban mitgenommen zu werden".

