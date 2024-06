1 Für die Besucher gab es beim Altstadtflohmarkt wieder einiges zu entdecken. Foto: Christoph Ziechaus

Der Altstadtflohmarkt in Schiltach lockte wieder einmal zahlreiche Besucher an.









Auf dem Altstadtflohmarkt in Schiltach war alles zu finden, was Kinderherzen erfreuen oder Sammler noch gebrauchen könnten. Puppen, Metallwerkzeuge, Schuhe oder auch Jutesäcke aus Santos waren an den vielen Ständen zu finden.