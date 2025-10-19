Schiltacher Altstadt: Besucher strömen in Scharen zum Bauernmarkt

Das gute Herbstwetter lockte am Sonntag wieder zahlreiche Besucher in die Schiltacher Altstadt zur 28. Auflage des Bauernmarkts.

Vom Bahnhof kommend empfingen bauernthematische Stände die Besucher, der Landschaftsentwicklungsverband Mittlerer Schwarzwald (LEV) informierte ebenso über seine Arbeit wie der Schiltacher Bauernhofkindergarten, am Stand des Landwirtschaftlichen Ortsverbands Schenkenzell-Kaltbrunn konnte tatkräftig Hand angelegt werden, um die ausgezeichnete 2025er Apfel-Ernte zu Saft zu pressen.

Die Brücke über die Schiltach war wie jedes Jahr fest in der Hand der Landfrauen, die auf beiden Seiten der Straße ihre Produkte feilboten.

Als bei Hunger verlässliche Größe konnte in der Schramberger Straße die Bewirtung der Schiltacher Flößer mit Flößerwurst und Flößerbier angesteuert werden, auf der Bühne über der Schiltach-Aue spielten die Schiltacher Musikkapellen und der Musikverein Rötenbach zur Unterhaltung auf, auch das beliebte Kinderkarussell war wieder vor Ort.

Der Musikvereins Lehengericht konzertierte auf der Bühne an der Schiltach Foto: Matthias Dorn

Am Haltepunkt „Mitte“ empfingen die Angler mit frisch heiß gerauchten Forellen ihre Besucher.

Ab 12 Uhr war auch ein Besuch der Ladengeschäfte möglich. Im weiteren Verlauf der Hauptstraße mit weiteren Verpflegungsständen herrschte schon früh am Mittag dichtes Gedränge, neben der wunderbaren Fachwerkkulisse rund um den Marktplatz lockte das bunte Treiben der „Bader Alm“; die Mitglieder der Gruppe aus dem Renchtal hatten mit architektonischem Geschick und viel Liebe zum Detail das steile Kopfsteinplaster vor dem Schiltacher Rathaus zur Bühne für ein wahres Spectaculum umgestaltet.

Spectaculum der Gruppe „Bergdorf Bader Alm“ auf dem Schiltacher Marktplatz Foto: Matthias Dorn

Ihr Thema „Baden zu jeder Jahreszeit“, zeitlich angesiedelt im Jahr 1723, musste natürlich auch beim Gastspiel in Schiltach noch ohne Handbrausen oder Duscharmaturen auskommen.

Das traditionelle „Tor“ zum Schiltacher Bauernmarkt mit dem Lehengerichter Rathaus von der evangelischen Stadtkirche aus Foto: Matthias Dorn

Im Badezuber und auf der Massagebank ließen es sich die Herren der Gruppe gut gehen, während die Damen gut gelaunt ihren Arbeiten rund um die Wellness nachkamen, gelegentliche „Fehler“ in der Temperierung des Badewassers für die Herren der Schöpfung miteingeschlossen.

Marktstand mit herbstlichen Produkten Foto: Matthias Dorn

Wem das alles eine Spur zu laut und überdreht war, der konnte in der evangelische Stadtkirche bei zwei halbstündigen Sessions Orgelmusik, vierhändig gespielt von Carl-Martin Buttgereit und Hermann Feist, zur Ruhe kommen und danach beispielsweise gleich vis-à-vis bei Kaffee und Kuchen den Besuch auf dem Bauernmarkt fortsetzen.