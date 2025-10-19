Schiltacher Altstadt: Besucher strömen in Scharen zum Bauernmarkt

Das gute Herbstwetter lockte am Sonntag wieder zahlreiche Besucher in die Schiltacher Altstadt zur 28. Auflage des Bauernmarkts.
Vom Bahnhof kommend empfingen bauernthematische Stände die Besucher, der Landschaftsentwicklungsverband Mittlerer Schwarzwald (LEV) informierte ebenso über seine Arbeit wie der Schiltacher Bauernhofkindergarten, am Stand des Landwirtschaftlichen Ortsverbands Schenkenzell-Kaltbrunn konnte tatkräftig Hand angelegt werden, um die ausgezeichnete 2025er Apfel-Ernte zu Saft zu pressen.