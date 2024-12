Schiltacher Advent: Flößerstädtchen präsentiert sich weihnachtlich

1 wieder einmal eine schöne Kulisse in der Schiltacher Altstadt zum „Schiltacher Advent“ Foto: Dorn

Ein Stück heile Adventswelt vermittelten die Stände und Buden und das weihnachtlich beleuchtete Fachwerk-Ensemble des Marktplatzes und der Schenkenzeller Straße am „Schiltacher Advent“ am Freitag.









An den Ständen der Schiltacher Vereine in der Altstadt des Flößer- und Gerberstädtles war für das leibliche Wohl fürs Beste gesorgt. Waffeln, Crêpes, Striebele, Linzertorten, Weihnachtsplätzchen – letztere beispielsweise am Stand der Grundschule mit fleißigen jungen Verkäuferinnen und Verkäufern – aus der „süßen“ Abteilung, Flößerwurst frisch aus dem Kessel, Baguette mit Raclette-Käse, Käsespätzle, Steak oder Bratwurst im Weck aus der herzhaften Abteilung wurden rege nachgefragt.