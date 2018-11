Schiltach Zuschauer werden einbezogen

Mit "Salibonani" grüßten sie in sechs Sprachen. Auch bei "Heaven is a Wonderful Place" und "Die Gedanken sind frei" wurde eifrig mitgesungen. Sonderapplaus erhielt Alan Mahmood für seinen kurdischen Sologesang. Hinterher räumte Rennig ein, dass es nicht einfach gewesen sei, aufgrund der vielen Sprachen der Mitwirkenden diese Lieder in der Kürze der Zeit einzustudieren.

Bevor "Sacambaya" die Besucher mit ihrem alleinigen Auftritt mit lateinamerikanischer Musik ein ums andere Mal verzückte, sprach Bandleader Jorge Aquino in gut verständlichem Deutsch über die Ziele der sechsköpfigen Musikgruppe aus dem Kulturzentrum Ayopaya Independencia im Department Cochabamba. In den vergangenen zwei Monate seien sie in vier deutschsprachigen Ländern insgesamt 61 Mal aufgetreten. Mit dem Erlös sammelten sie Geld für eine Fotovoltaikanlage, die ihr 3000-Seelen-Dorf in idyllischer Höhenlage mit Strom versorgen soll. "Wir sind ein offenes Volk in Südamerika. Wir wollen den Trachtentanzgruppen unsere Musik näher bringen und sie dürfen auch darauf tanzen", lud Aquino zum Mitmachen ein.

Dieser Aufforderung kamen die Trachtentänzer bei einem Lied im 6/8-Rhythmus gerne nach. Für das leibliche Wohl sorgte der Handballförderverein der Spielgemeinschaft Schiltach/Schenkenzell.

Ziele des Freundeskreises Bolivienhilfe sind unter anderem, das Verständnis zwischen den Menschen in Bolivien und Deutschland zu fördern, kulturellen Austausch zu schaffen und die gegenseitige Achtung der Kulturen und Lebensweisen der Menschen zu stärken.