Schiltach Zum Auftakt Tanz und Guggenmusik

Schiltach. Zu Showtanz und Guggemusik feierten die Schuhu-Hexen aus Hinterlehengericht mit fast 2000 Narren aus 55 Zünften ihren 33. Geburtstag.

Zuerst stürmten "Black Pearls" und Piraten aus Mühlenbach zum Fluch der Karibik die Bühne. "So früh, wie noch nie" brachten die "Alcaputtis" die Halle auf Betriebstemperatur, mussten aber schnell den Weg nach Hause, nach Tennenbronn ankündigen. Auch "Impression" aus Schenkenzell konnte nur kurz ihre Gedankenwelt vortanzen. Dann durften die "Blechmechoniger" ihr Blech zu "Power of Love" in höchste Töne schrauben, bevor die "Bachdatscher" aus Welschensteinach von Markus und Antonia angekündigt wurden.

In den Festzelten geht’s weiter