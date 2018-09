Schiltach Zum 80er-Fest gibt es ein Orgelkonzert

Der ehemalige Schulkamerad Rolf Haas, der mit Schiltach noch sehr verbunden ist und als Kantor i.R. in Rheinfelden/Baden lebt, gab an der Heintz-Orgel mit Unterstützung seiner Enkelin ein großartiges Konzert, das die Jahrgänger beeindruckte, heißt es in einer Mitteilung. So hörten die Jahrgänger Stücke von Mozart, Bartholdy und Bach, aber auch drei poppig-jazzige Stücke hatten die Musiker im Repertoire.

Erinnerungen ausgetauscht

Nach dem Konzert gingen die Teilnehmer auf den Friedhof, um den verstorbenen Jahrgängern mit einem Blumengebinde zu gedenken. In der "Rosenlaube" wurde zu Mittag gegessen. Bei Kaffee und Kuchen sowie ausgetauschten Erinnerungen ließen die Jahrgänger den schönen Tag ausklingen.