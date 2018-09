Schiltach Zünftige Einstimmung auf den Herbst

Das musikalische Spektrum des Sextetts mit Frontsängerin Kerstin erstreckte sich von Volksmusik, Schlagern und Oldies bis hin zu Rock-Hits der deutschen und internationalen Musikszene, die durch urige Showeinlagen gewürzt wurden. So ging es "Atemlos" bis nach Mitternacht und niemand fühlte sich "do so allan", schließlich war keiner der Gäste aus Fürstenfeld angereist.

Nicht alle erlebten die Musik hautnah, aber auch vor dem Festzelt war sie noch gut hörbar und ermöglichte eine Unterhaltung mit dem Nachbarn. Wer Lust und Laune hatte, konnte bis 22 Uhr im Geschäft bummeln und anprobieren.

Mit typisch bayerischen Spezialitäten wie Weißwürsten, Leberkäs und Braten mit Knödeln sowie sommerlichen Getränken sorgte die Spielvereinigung Schiltach mit ihrem rund 50-köpfigen Bewirtungsteam ganztägig für das leibliche Wohl der vielen Besucher. Für den Verein ist das Oktoberfest des Modehauses eine wichtige Einnahmequelle bei der Finanzierung der aufwendigen Nachwuchsarbeit.