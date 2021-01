Schiltach Zu einem hohen Preis auf der sicheren Seite

Damit reagierte die SGS nach eigenen Angaben als eine der ersten Pflegeeinrichtungen im Landkreis Rottweil auf stetig steigenden Corona-Infektionszahlen und setzt die neuen Strategien, die die Regierung wie selbstverständlich von Pflegeeinrichtungen erwartet, um – zu einem hohen Preis. Denn die ohnehin höhere Arbeitsbelastung durch die Pandemie steigt mit jeder weiteren Corona-Verordnung.

Die Mitarbeiter und Bereichsleitungen tun ihr Bestmögliches um für Schutz und Sicherheit der Bewohner und sich selbst zu sorgen, heißt es in einer Mitteilung. Es müsse ein praktikabler Testraum vor Ort eingerichtet und Personal für das Besuchs- und Terminmanagement sowie die eigentliche Testung bereitgestellt werden. Damit seien Fachkräfte der Einrichtungen gebunden und der Pflege oder Verwaltung entzogen. "Das muss man in einer angespannten Personalsituation, wie in der Pflege üblich, auch erstmal stemmen können", so die geschäftsführende Leitung der SGS Uli Eßlinger.