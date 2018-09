Schiltach Zielsicherheit ist gefragt

Nach einer genauen Einweisung in die Sportart und der neuen Technik der elektronischen Zielerfassung und Auswertung direkt am Schießstand, starteten die Jugendlichen laut Mitteilung in zwei Kategorien. Einmal mit dem herkömmlichen Luftdruckgewehr, modernes Pressluftgewehr, und mit der Luftpistole.

Juniorschütze Florian Maier wies in das Luftpistolenschießen ein. Für die jüngeren Teilnehmer standen drei Lichtschießgeräte bereit. Ausnahmsweise durften laut Mitteilung alle ab zehn Jahren in beiden Varianten starten, da eine behördliche Ausnahmegenehmigung erteilt worden war.

Mit der notwendigen Konzentration und etwas Training wurden dann die ersten Treffer, die auf den Bildschirmen sofort in entsprechenden Farben angezeigt wurden, erzielt. Nach einigen Übungen machten die Teilnehmer einen kleinen Wettbewerb um die beste Platzierung und höchste Ringzahl. Mit der Kombination der Ergebnisse von Druckluft- und Lichtzielgeräten ermittelte der Computer die Punktzahl.