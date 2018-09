Schiltach Zeitplan ohne Eilentscheid nicht zu halten

Schiltach (sw). Dabei ging es um den Umbau der ehemaligen Post in der Hauptstraße 8, in die die Physiotherapiepraxis Reuter vor Jahresende einziehen will. Ohne die Eilentscheidung, so begründete Haas diese, sei der Zeitplan durcheinandergeworfen worden. "Rückendeckung" habe er sich bei der Kommunalaufsicht geholt – und dann so entschieden, im Hinblick darauf, weil der Mieter sich auf den Zeitplan verlassen können müsse. Bei den Malerkosten sei er eigentlich davon ausgegangen, dass diese unter 20 000 Euro lägen – und damit in seinem Zuständigkeitsbereich. Diese machen jetzt aber 371 Euro mehr aus. Deutlich höher als geschätzt liegen die Bodenlegearbeiten mit 27 500 Euro. Vier Firmen seien angeschrieben worden, lediglich ein Betrieb habe ein Angebot abgegeben.