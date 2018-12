Schiltach Zehn aussichtsreiche Liegebänke

In Schiltach könnten solche Liegen am Schlossberg auf der "Augenblick"-Runde sowie mit Blickrichtung "Vor Ebersbach", "Vor Kuhbach" und beim Lüftungsturm des Kirchbergtunnels stehen. Ein Standort auf der Lehwiese müsse zunächst in Sachen Hochwasser untersucht werden.

In Lehengericht seien Liege-Standorte an der Ecke Rohrbach/Rotlach, an der Kreuzung Schöngrund/Heuwies, Oberstaigenbach, am Schwenkenhof in Richtung Staige und an der "Sommerseite" in Richtung Vorderlehengericht denkbar.

"Ein Punkt, der mir relativ wichtig ist, sind die Pavillons", so Jäckels. Sowohl das Pavillon am Schlossberg als auch die Christophshütte am Häberlesberg seien stark frequentiert – aber auch beschädigt. "Die Pavillons stehen an prominenten Stellen und ich fände es schön, wenn sie in gutem Zustand wären", sagte Jäckels.

Ratsmitglied und Lehengerichts Ortsvorsteher Thomas Kipp fragte, ob die Umsetzung bis zum Saisonstart kommendes Jahr erfolge. "Da, wo es geht, klar", sagte Jäckels, der nicht sicher sei, dass –­ auch mit Blick auf die Liegen –­ bis dahin alles erledigt werden kann. Stadtbaumeister Roland Grießhaber ergänzte, dass unter die Liegebänke oftmals Betonplatten gegossen würden.