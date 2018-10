Schiltach Zahlen sind noch besser als erwartet

So waren etwa für den Bewegungsparcours mit Umbau des Spielplatzes am Zimmerplatz 200 000 Euro eingeplant. Weil die Maßnahme noch nicht umgesetzt wurde, entstanden bisher nur Planungskosten in Höhe von 789 Euro. Ähnlich ist es bei der Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED, wofür 290 000 Euro kalkuliert waren. Dort wurden 2017 lediglich Ausschreibungskosten von 1800 Euro fällig.

Großprojekte ohne Kredit

Die Rücklage kletterte auf mehr als 53 Millionen Euro. Anstehende Großprojekte wie beispielsweise die Rathauserweiterung oder das Parkhaus in der Hauptstraße könnten damit ohne Kreditaufnahme finanziert werden, so Seckinger. "Es ist aber nicht so, dass wir für Jahre automatisch auf Rosen gebettet sind", sagte Thomas Haas im Hinblick auch auf die starke Abhängigkeit der Gewerbesteuer von der Konjunktur.

Außerdem hätten die Berechnungen der Kämmerei ergeben, dass die Stadt inzwischen rund zehn Millionen Euro im Jahr benötige, um den laufenden Betrieb für die "deutlich überdurchschnittliche Infrastruktur mit hohen laufenden Kosten" finanzieren zu können, mahnte Seckinger. Investitionen müssten nachhaltig wirksam sein und es sei darauf zu achten, "dass Folgekosten möglichst begrenzt oder dauerhaft wieder erwirtschaftet werden können", so Seckinger.