Schiltach "Zachäus" wird größer

Wegen der hohen Nachfrage habe der kirchliche Träger des Kindergartens eine Betriebserlaubnis für die Aufstockung beantragt und die Genehmigung zwischenzeitlich erhalten, sagte Stadtkämmerer Herbert Seckinger. Durch kleinere Bauarbeiten wie eine zusätzliche Fluchttür seien die Voraussetzungen dafür geschaffen worden. Die Plätze stehen ab sofort zur Verfügung.

Mehr Kinder bedeutet mehr Erzieher: Das Personal im Kindergarten wird um zwei Stellen erhöht. Um dem gestiegenen Verwaltungsaufwand gerecht zu werden, soll eine ständige Stellvertretung der Kindergartenleitung eingerichtet werden. Diese Aufgabe soll eine Erzieherin übernehmen.

In der Sitzung kündigte Seckinger außerdem eine Erhöhung der Kindergartengebühren an. Ab September steigen die Preise für die Kinderbetreuung um drei Prozent. "Bei einem Kind in der Regelgruppe steigt die Gebühr von 121 auf 124 Euro", verdeutlichte der Stadtkämmerer. Bei einem Kind, das die Krippe mit verlängerten Öffnungszeiten besucht, seien statt 238 künftig 245 Euro zu bezahlen. Die gestaffelte Ermäßigung für Mehr-Kind-Familien gebe es weiterhin.