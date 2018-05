Schiltach Wettergott meint es gut mit den Wanderern

Wanderführer Christian Stolzenberg begrüßte 17 Teilnehmer. Die Wandergruppe startete am Ortsende "Vor Prinzbach". Anfangs auf breiten Wegen, dann auf schmalen Waldpfaden forderte der stetige Anstieg von 250 Höhenmetern zum Steingrabenkopf zunächst einige Schweißtropfen. Der weiche Waldboden sowie auch der Halbschatten der Bäume sorgten dennoch für angenehme Wanderbedingungen.

Einige teilweise noch gut erhaltene Grenzsteine aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts gaben Zeugnis von einer Epoche, in der die Prinzbacher wirtschaftlichen Aufschwung und Selbstständigkeit durch reiche Silbervorkommen erlangten, heißt es in einer Mitteilung.

Dem Höhenweg "Wanglig" folgend, erreichte die Wandergruppe über das Niederbacher Eck eine noch gut erhaltene Schwedenschanze aus der Zeit des 30-jährigen Kriegs des frühen 17. Jahrhunderts. "Auf der Schanz", direkt am Wegrand, konnten die Wanderer eines der Windkrafträder des Windparks am Kambacher Ecks in 500 Meter Höhe begutachten.