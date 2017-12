Schiltach Werden Schwangere im Stich gelassen?

Kritisch beäugt die Hebamme Anita Frank den Mangel an der zur Verfügung stehenden Hebammen in der Umgebung. Die 57-Jährige betreibt seit Jahresanfang halbtags die Hebammenpraxis "Rundrum" in Schenkenzell. Der Terminkalender ist brechend voll. Der Bedarf an Geburtsvorbereitung, Nachsorge und Rückbildung kann kaum gedeckt werden. "Die Frauen finden einfach kaum eine Hebamme, dabei haben sie Anspruch auf Geburtsvorbereitungskurse, Hebammenhilfe und Rückbildungsgymnastik. Manchmal bettle ich regelrecht bei Anita Frank, um noch eine werdende Mutter aufzunehmen", betont die in Schiltach und Sulz praktizierende Frauenärztin Natalia Nezlaw.

Frauen müssen in der Schwangerschaft betreut werden können

Unbedingt müsse man am Ball bleiben, damit die Betreuung von Schwangeren und Frauen, die frisch entbunden haben, gewährleistet bleibt. Wöchentlich gäbe es in der Praxis "Rundrum" im Durchschnitt vier Anfragen nach Hebammen – aber kaum eine stünde zur Verfügung. Dabei sei es wichtig, dass werdende Mütter "selbst in ihren Körper fühlen können. Oft stehen die Frauen auch unter psychischem Druck", beschreibt Diana Kohler. Eine Chance für die Region ist daher die ­Ausbildung zur Geburtsvorbereitung bei "Erua". Diese startete im November in Altbach bei Esslingen. Der Kurs dauert bis April. Etliches an Literatur wird Kohler zu pauken haben. Am Ende muss sie eine Hausarbeit abgeben und eine medizinische Prüfung ist zu bestehen, bevor sie das Zertifikat erhält.