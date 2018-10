Schiltach Wenn der Bachvogt das Zeichen gibt, rauschen die Stämme zu Tal

Über Riesen – mit Baumstämmen eingegrenzte Rutschen – sausten auf dem Waldboden die mit Äxten gefällten und an der Spitze abgerundeten Stämme von den Höhen am Rossberg zu Sammelstellen am Bachlauf. Dort wurden sie zu ersten kleineren Flößen eingebunden und wenn der Bachvogt das Zeichen gab, wurden die Stauhölzer in der Schwallung gezogen und das Floß ritt auf den Wellen innerhalb von etwa 90 Minuten zum Weiher unterhalb der Schenkenburg.