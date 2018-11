Schiltach Weniger geblitzte Temposünder als erwartet

In Hinterlehengericht wurden in dieser Zeit insgesamt 234­ 928 Fahrzeuge gezählt – zu schnell waren davon 483 Fahrzeuge. Der Großteil, 393 Fahrzeuge, hat die Höchstgeschwindigkeit um maximal zehn Stundenkilometer überschritten. Der Spitzenreiter war Anfang Oktober unterwegs und raste mit 83 auf dem Tacho durch den Ort.

In Vorderlehengericht war die Zahl der Fahrzeuge mit 348 938 deutlich höher –­ und mit 1312 auch die Anzahl der Temposünder. Etliche waren mit 76, 83 und 86 Stundenkilometern sogar erheblich zu schnell unterwegs. Fast doppelt so schnell wie erlaubt war ein Fahrer Mitte Oktober – er hatte satte 94 Stundenkilometer auf dem Tacho.

Es sei ersichtlich, dass "in Vorder- deutlich schneller gefahren wird als in Hinterlehengericht", so Kipps Fazit. Dennoch: In beiden Ortsteilen liegt die Quote der Raser deutlich unter einem Prozent. "Ich habe mit viel mehr Überschreitungen gerechnet", bekannte Kipp. "Viele machen vor dem Blitzer langsamer und geben dann wieder Gas", hatte Martin Schuler eine Erklärung parat. Auch Michael Pflüger schilderte: "Wenn einer geblitzt wird, werden die nächsten paar per Lichthupe gewarnt."