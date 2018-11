Schiltach Wassermangel auch am Bach spürbar

Wenn Frost und Schnee kommen und die Oberflächen "versiegeln", ist die so nötige Auffrischung der Grundwasserstände nicht mehr möglich, Ein Engpass im Winter ist also absehbar.

Und so wie in Lehengericht sieht es praktisch überall aus: "Die Grundwasserstände und Quellschüttungen bewegen sich Anfang November 2018 in Baden-Württemberg auf sehr unterdurchschnittlichem Niveau mit nach wie vor rückläufiger Tendenz. Der Bodenwasserspeicher ist vollständig entleert und es hat im mittlerweile vierten Monat in Folge keine nennenswerte Grundwasserneubildung stattgefunden", warnt die LUBW (Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg) in Karlsruhe.

Werner Faißt denkt jetzt darüber nach, sich auf Dauer an die städtische Trinkwasserversorgung von Schiltach anschließen zu lassen. Aber das ist gar nicht so einfach und kostet. "Bei der Firma BBS endet das System der städtischen Wasserversorgung", teilte Stadtbaumeister Roland Grießhaber auf Anfrage unserer Zeitung mit. Das Anwesen, das Faißt bewohnt, liege im Außenbereich, für den die Satzung zum Anschluss an die städtischen Wasserversorgung (noch) nicht gelte. Die Stadt lasse aber zurzeit prüfen, welcher Aufwand in Zukunft bei solchen Fällen für die Verlegung der Rohre und die Kosten fällig wäre.