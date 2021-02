Schiltach Was ist machbar "Hinterm Schloss"?

Tunnel-Details noch unklar

Ins Stocken gekommen ist die Planung auch wegen der anstehenden Sanierung des Schlossbergtunnels durch den Bund. Ein neuer Rettungsstollen soll im Bereich des Baugebiets herauskommen. Inzwischen sei seine Lage zwar definiert. Details zum Bau müssten aber noch geklärt werden, "nicht, dass wir eine Straße bauen, die sie dann später wieder wegreißen", so der Bürgermeister.

"Wir müssen schauen, dass wir den Bebauungsplan möglichst schnell zum Abschluss bringen", mahnte Haas – zunächst einmal unabhängig davon, ob das ganze Gebiet oder nur Teile erschlossen werden. Die Naturschutzauflagen stiegen exponentiell, so Haas. Seine Befürchtung: In einigen Jahren "bekommen wir so etwas fast nicht mehr durch".

"Die Chancen stehen aber gut, dass das Baugebiet am Ende durchgeht?", fragte Michael Buzzi auch hinsichtlich der Umweltauflagen. "Wir bekommen das hin", erklärte Haas – es sei aber alles eine Frage des Aufwands. Je länger sich das Verfahren hinziehe, desto mehr Probleme könnten zudem entstehen: So gebe es im Gelände inzwischen eine Sickerquelle, "von der wir vermuten, dass sie entstanden ist, weil die Drainage der früheren Staudengärtnerei nicht mehr richtig zieht". Er wies darauf hin: "Im Zweifel wird das Gelände ökologisch immer wertvoller und es ist immer mehr auszugleichen", riet er nochmals zum raschen Vorankommen.

Einstimmig vergab der Gemeinderat die Machbarkeitsstudie schließlich an das vorgeschlagene Fachbüro.