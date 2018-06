Schiltach Wanderung mit Blick auf die Bahn

Der Streckenabschnitt "Erlebnispfad Schwarzwaldbahn" in Triberg begleitet die Wanderer an acht Stationen durch Infotafeln und authentisches Inventar wie Lore und Gleise eindrucksvoll zurück in die Geschichte der Schwarzwaldbahn. Zahlreiche Bilddarstellungen und Anekdoten geben Zeugnis von den schweren Arbeitsbedingungen und Gefahren im unwegsamen Gelände und beim Durchbruch durch Granitfelsen, heißt es in der Mitteilung.

Wanderführer Bernd Wigant führte die Gruppe zunächst vom Bahnhof, wo auf dem Vorplatz eine alte Dampflok als Auftakt bestaunt wurde, auf dem "Göttlerweg" talabwärts. Vor dem steilen Aufstieg in Kehren machten die Wanderer einen Abstecher zur weltgrößten Kuckucksuhr in Triberg. Oben auf dem weiteren Weg bot eine Aussichtsplattform weitreichende Blicke in das bergige Umland.

Leicht ansteigend erreichte die Gruppe den "Dreibahnenblick". Auch hier bot eine Aussichtsterrasse über den Gleisen beeindruckende Panoramasicht auf die Schwarzwaldkulisse sowie die Trassenführung und die Tunnel der Bahn.