Schiltach Wanderung führt zur Heimat der Wustelegeister

Schiltach. Für die Mittwochswanderer plant Wanderführer Martin Janetzko (Telefon 07836/24 60) am Mittwoch, 10. Oktober, eine Tour ohne besondere Schwierigkeiten. Treffpunkt zur Abfahrt hierzu ist um 13.30 Uhr an der Apotheke in Schiltach. Von dort geht es in Fahrgemeinschaften über Grubersgrund und die Holzebene auf den Brandsteig. Dort startet die Halbhöhenwanderung, aber zuerst soll die Aussicht ins Kinzigtal genossen werden, und ein kurzer Aufenthalt an der historischen römischen Straßenstation ist ebenfalls geplant. Vom Brandsteig geht es bergab über das Wustele, der Heimat der Wustelegeister, zum Müllerswald und weiter auf dem Ostweg über Kegelriß und Dachsloch zum Adelsberg. Ab dem Adelsberg erfolgt der leichte Anstieg durch den Wald zurück auf die Höhe zum Schwanenmoos mit Albpanorama. Abschlusseinkehr ist nach Absprache. An ausreichend Getränke sollte gedacht werden. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.