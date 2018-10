Schiltach Wanderung führt am "Polenstein" vorbei

Bei der Tour ging es über die Schramberger Straße am Bauhof vorbei und "Hinterm Schloss" hoch zum Schlossberg. Am Ehrenmal auf dem Schrofen ging es weiter zum Biotop. Am "Polenstein" erinnerte Achim Hoffmann seine Kameraden an die tragische Geschichte des polnischen Zwangsarbeiters Bernard Perzynski, der 1942 hier Opfer der "Nazi-Barbarei" wurde, heißt es in einer Mitteilung. Dankbar zeigten sich die Teilnehmer deshalb, dass sie selbst in einer friedlichen und demokratischen Zeit aufgewachsen sind.

Mit diesen Eindrücken ging es weiter über den Zellersgrund und Zellershof aufs Hoffeld, wo die AH-Wanderer im Birkenweg bei Karin und Bernd zu einem kleinen Umtrunk eingeladen wurden.

Von dort aus führte die Strecke wieder zurück ins Städtle, wo die Gruppe zum Abschluss ihrer Wanderung in der Pizzeria Kreuz einkehrte und noch gemütliche Stunden zusammen verbrachte.