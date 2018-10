Schiltach Wanderung bietet unterwegs viele Höhepunkte

Die Wanderer kamen in das Naturschutzgebiet Battert mit ihren faszinierenden 60 Meter hohen Felswänden. Der Zugang zur Plattform war nur über einen Felsenpfad erreichbar und forderte Trittsicherheit. Nur einige Wegminuten entfernt kam die Gruppe zu einem Naturdenkmal besonderer Art: Die 600 Jahre alte Batterteiche ist der älteste Baum im Stadtkreis Baden-Baden. Sieben Personen waren nötig, den mächtigen Baum zu umfassen.

Weiter ging es nach Ebersteinburg und vorbei an der Burg Alt-Eberstein in die Wolfsschlucht, wo sich den Wanderern ein Gelände mit Urwaldcharakter präsentierte. Felswände, große umgestürzte Bäume, Schluchten und moosbewachsene Felsbrocken säumten den Weg. Dann erklomm die Gruppe ihren letzten Aufstieg auf den Merkur, den Hausberg Baden-Badens. Auf dem 668 Meter hohen Berg angekommen, erkannte die Gruppe gleich die Beliebtheit dieses Ausflugsziels: Sie war nicht allein hier. Ruhebänke und weitläufige Liegeflächen luden laut Mitteilung zum Relaxen in der Sonne ein.

Der Blick vom 63 Meter hohen Merkurturm reichte in die Rheinebene, zu den höchsten Bergen des Nordschwarzwalds, in das Murgtal und zu den Vogesen. Nach einer Pause im Merkur-Restaurant waren alle Wanderer gestärkt, sodass der Weg nach unten nicht per Bahn, sondern zu Fuß angetreten wurde. Zurück in Schiltach ließ die Gruppe das Erlebnis in einer Vesperstube ausklingen und dankte dem Wanderführer für die Organisation.