Schiltach Wandern, Unterhaltung und nicht zuletzt Gaumenfreuden

Weniger der sportliche Aspekt als vielmehr gesellige Unterhaltung und Gaumenfreuden standen im Fokus. Natur- und Landschaftsliebhaber kamen dennoch auf ihre Kosten, denn die Wanderung konnte auch mit Aussichten in das Kinzigtal mit ihren weitläufigen Tälern und ihren schmucken Bauernhäusern überzeugen.

Nach anfangs noch bedecktem Himmel lockerte sich das Wolkenfeld ein wenig auf und der goldene Oktober setzte mit Sonnenstrahlen einen würdigen Rahmen auf das Vergnügen. An drei Stationen und dem großen Festzelt standen den einigen Tausend Besuchern reichlich Sitzgarnituren zum Entspannen zur Verfügung, Blaskapellen sorgten für musikalische Unterhaltung und ein reichliches Angebot an kulinarischen Genüssen aus der heimischen Küche bei Neuem Wein und Most rundeten das Vergnügen ab. Auf dem Kreuzbühl, dem Hausberg von Steinach, konnte zu den Klängen eines Akkordeonspielers in einer Rundumsicht ein toller Ausblick über ganz Steinach und in Richtung Haslach genossen werden.

Zum Abschluss ließ die Gruppe den Ausflug im Festzelt bei musikalischer Unterhaltung ausklingen. Vor der Heimfahrt mit dem Zug fanden die alten Traktoren des Oldtimer-Treffens, eines der größten der Ortenau, Bewunderung.