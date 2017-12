Schiltach Wanderer planen Touren

Drei Tage Odenwald

In den Odenwald führt die Ausfahrt von Freitag, 29. Juni, bis Sonntag, 1. Juli. In Fahrgemeinschaften startet der Ausflug in Schiltach. Der erste Zwischenstopp ist in Worms geplant, wo die Gruppe eine Stadtführung erwartet, danach ist Zeit für einen Cafébesuch oder einen Spaziergang in den Rheinauen. Am späten Nachmittag ist die Fahrt ins Quartier in Lautertal geplant.

Am zweiten Tag steht eine etwa dreistündige Rundwanderung durch das Felsenmeer in Lautertal auf dem Programm. Es gilt als geologische Besonderheit in der Region.