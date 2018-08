Schiltach Wanderer mit Naturschauspiel belohnt

Unweit der Kapelle steuerten die Teilnehmer den Sagenrundweg an. Der steinige, mit einem Geländer gesicherte Weg führte am steil abfallenden Hang in den Wald des Nationalparks und von dort in Serpentinen abwärts bis zum großen Eingangsportal der Allerheiligen Wasserfälle.

Infotafeln berichteten von überlieferten Sagen vergangener Tage rund um die Klosteranlagen. Schon gleich nach Durchschreiten des Portals erwarteten die Wanderer des Schwarzwaldvereins das imposante Naturschauspiel der naturbelassenen Wasserfälle. Parallel der Wasserfälle führte der steile Weg über 250 Stufen empor, entlang von sieben Kaskaden, wo Aussichtspunkte Gelegenheit zu einer Rast geben.

Verdienter Abschluss erfolgt im Biergarten

So stellte denn auch der steile Anstieg die zwei ältesten Wanderinnen mit 81 Jahren vor keine konditionellen Probleme. Nach dem Ausstieg führte der Weg weiter nah am Bach aufwärts bis zum Ausgangspunkt am Kloster.

Bei den hochsommerlichen Temperaturen nutzen viele Wanderer das flache Bachbett für ein erfrischendes Fußbad. Ein Abstecher auf einem schmalen Pfad führte auf eine Anhöhe zu dem Ehrenmal des Schwarzwaldvereins mit einem schönen abschließenden Blick auf die Klosteranlagen.

Vor der Heimfahrt dankte die Gruppe bei einem Abschluss im Biergarten der Klosteranlage dem Wanderführer für seine Organisation.