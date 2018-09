Schiltach Wanderer besichtigen Milchviehbetrieb

Im Stadtzentrum startend, waren auf dem Schlossberg bald die ersten Höhenmeter bezwungen. Der Blick vom Aussichtspunkt auf das Städtle und die noch im Morgennebel eingehüllten Berghänge boten laut Mitteilung Gelegenheit für eine Verschnaufpause. Wanderführer Martin Janetzko leitete die Gruppe über den Kaibach, Staigwiese, Muckenreute hinauf zum Zollhaus, wo sich den Wanderern eine weitreichende Sicht über den mittleren Schwarzwald bis zur Schwäbischen Alb präsentierte.

Auf der weiteren Strecke gelangten die Mitglieder des SWVs, dem "Ostweg" durch Waldgebiete und über Wiesen folgend, in das Gewann Bühlen in Aichhalden, wo sie bereits von Familie Keller in ihrem Milchviehbetrieb erwartet wurden. Nach einer allgemeinen Information zur Tierhaltung, den Bedingungen, aber auch Probleme eines Landwirtschaftsbetriebs konnte sich die Gruppe bei der anschließenden Besichtigung der Anlagen vom täglichen Arbeitsablauf überzeugen.

Nach anfänglichen in dieser Branche üblichen Problemen hat sich der Familienbetrieb nach umfangreichen Investitionen zu einem Vorzeigebetrieb entwickelt, in dem die ganze Familie in zwei Generationen zusammenarbeitet, heißt es in einer Mitteilung. Der informative Rundgang war für die Wandergruppe durch den in den vergangenen Jahrzehnten vollzogenen Strukturwandel der Landwirtschaft beeindruckend.