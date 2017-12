Schiltach Waldkrippe steht wieder am "Haldenweg"

Schiltach. Der Schiltacher Revierförster Holger Wöhrle hat seine Waldkrippe wieder aufgebaut. Sie befindet sich am so genannten Haldenweg von "Vor Kuhbach" in Richtung Schenkenzell, etwa 300 Meter vom Bahnübergang bei "Vor Kuhbach" entfernt. Der Weg ist gut begehbar.