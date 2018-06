Schiltach Wahlen sorgen für personelle Veränderungen

Die Mitglieder aus den Kommunalverwaltungen der 27 Städte und Gemeinden, der Landkreisverwaltungen des Ortenaukreises und des Landkreises Rottweil sowie die Mitglieder aus den Reihen der Wirtschafts- und Sozialpartner und der Bürgerschaft kamen unter Leitung des Vorsitzenden Hans Peter Heizmann zusammen. Im Fokus stand neben Jahresbericht und Jahresrechnung 2017 auch die turnusgemäße Wahl des Vorstands, der laut Mitteilung zugleich den Auswahlausschuss für die Projekte im Leader-Förderprogramm bildet.

Knapp drei Jahre nach der Vereinsgründung blicken die Mitglieder auf 17 beschlossene Projekte mit einem Fördervolumen von rund 2,1 Millionen Euro (EU- und Landesmittel) zurück. Das Investitionsvolumen, das diese Projekte im Mittleren Schwarzwald auslösen, liegt bei 5,7 Millionen Euro, heißt es weiter. Bis 2020 wurden der Region jüngst weitere Fördermittel in Höhe von 1,2 Millionen Euro bewilligt. I m Berichtszeitraum wurden neben dem Antrag für das Regionalmanagement 2018 vier Projekte in privater Trägerschaft für die Förderung ausgewählt.

Eine Förderplakette für die erfolgreiche Umsetzung ihres Projekts erhielten die Rad- und Wanderherberge auf dem Schlossberg in Welschensteinach, das Gasthaus Drei Schneeballen in Hofstetten, das Herrmann-Schilli-Haus im Schwarzwälder Freilichtmuseum Vogtsbauernhof, der Dorfladen in Welschensteinach sowie das Landhaus Lauble in Hornberg-Fohrenbühl.