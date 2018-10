Schiltach Vor Kuhbach: Bau beginnt wohl erst 2020

"Die geplanten Kosten sind etwas aus der Hüfte geschossen", bekannte Stadtbaumeister Roland Grießhaber im Hinblick auf die Kalkulation, die den Räten vorlag. Die Maßnahme sei nicht ganz einfach, weil es die Stadt auf der einen Seite mit der Deutschen Bahn, deren Gelände angrenze, zu tun hätte und auf der anderen Seite mit der Böschung zur Kinzig, was eine enge Abstimmung mit den Wasserschutzbehören erfordere.

Kosten für eine Straßenbeleuchtung seien in der Kalkulation nicht enthalten, erklärte Grießhaber. Es sei noch nicht klar, ob und in welchem Umfang eine Straßenbeleuchtung komme. Was möglich sei, müsse erst untersucht und dann gesehen werden, "was der Gemeinderat beschließt", so Grießhaber. Daher könnten die Kosten noch nicht benannt werden.

Gehweg in Planungen aufgenommen