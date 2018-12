Schiltach Vom Marktplatz zur Kirche und wieder zurück

Eine alte Überlieferung besagt, dass während des Silvesterzuges an die unbeleuchteten Fenster Kerzen oder ein Christbaum gestellt werden sollen. Die Stadt bitte die Anwohner, diese althergebrachte Weise weiterzuführen. Um 20.15 Uhr begibt sich die Gemeinde zum Marktplatz. Um 20.30 Uhr, während die große Glocke der evangelischen Stadtkirche läutet, formiert sich der Zug und setzt sich in Richtung Pfarrhaus in Bewegung. Der vordere Teil des Silvesterzuges sollte sich vor dem Pfarrhaus nach oben, in Richtung Hohensteinstraße, verteilen.

Nach der Ansprache des Geistlichen vom Pfarrhaus aus geht die Bevölkerung zum Marktplatz zurück. Vom Rathaus aus hält dann der Bürgermeister eine Ansprache.

Nach althergebrachter Weise sollen beim Silvesterzug nur Laternen, keine Taschenlampen oder Lampions mitgeführt werden. Durch Eindrängen in den in Bewegung befindlichen Zug werden die Ordnung und der Gesang empfindlich gestört. Deshalb sollten sich Teilnehmer am Ende des Zuges anschließen – und mitsingen. Die Geschäftsinhaber im Bereich des Silvesterzugs wurden gebeten, ihre Reklame- und Schaufensterbeleuchtung während des Zuges auszuschalten. Ruhestörungen aller Art, so die Stadt, vor allem das Abschießen von Feuerwerkskörpern, müssten während des gesamten Silvesterzuges unterbleiben.