Schiltach Vom Angeln bis zum Flohmarktschnäppchen

Auf reges Interesse stieß das Angebot "Um, am und im Wasser" der Angelfreunde Schiltach. Nach einer Einführung in die Angelgeräte wurde genau unter die Lupe genommen, was in den hiesigen Gewässern so herumschwimmt. Anschließend hatten die Kinder Gelegenheit, mit fachlichem Beistand eine Forelle aus dem Weiher zu angeln. Danach wurden die Forellen zubereitet, gegrillt und gegessen. Gegen Ende des Nachmittags blieb dann Zeit, die Natur um den Weiher auf eigene Faust zu erkunden.

27 Kinder beteiligten sich an der Biotop-Pflege auf dem Moosenmättle, dazu eingeladen hatten der BUND Schiltach/Schenkenzell sowie die Ortsgruppe Kinzigtal mit den Revierförstern Ulrich Wieland aus Schenkenzell und Ulrich Wiedmaier aus Wolfach-Kirnbach. Ziel war es, das ehemalige Niedermoor beim Ferienhaus Epting weiterzuentwickeln.

Um das ein Hektar große Areal, das vor Jahrzehnten trockengelegt wurde, wieder zu bewässern, wurden an mehreren Stellen kleine Wehre gebaut. Zunächst legten die Kinder unter Mithilfe der Erwachsenen das Gelände mit Sägen und Baumscheren frei. In den ehemaligen Entwässerungsgräben wurden laut Mitteilung voller Elan Pfosten eingeschlagen. Dann wurde das abgeschnittene Geäst eingeflochten und so das Wasser aufgestaut, damit sich wieder ein Moor bilden kann.