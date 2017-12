Schiltach Viele Mythen über Martin Luther

Malessa referierte dieser Tage in der evangelischen Stadtkirche in Schiltach über Mythen rund um Martin Luther. Eingeladen hatte dazu der CVJM in Kooperation mit der Volkshochschule. Ein amüsanter und kurzweiliger Vortrag wurde es. So fesselte der begabte Rhetoriker das Publikum, das ganz stattlich vertreten vor.

"Ginge morgen die Welt unter, pflanze ich noch heute ein Apfelbäumchen", – was für ein großartiges Zitat. Allerdings nicht von Martin Luther. Am 5. Oktober 1944 habe ein Pfarrer namens Karl Lotz aus Hessen diesen Spruch wohl erstmals auf seiner mechanischen Schreibmaschine verfasst. Trotzdem ist der Vers schön.

Einen Thesenanschlag wie auf den bekannten Zeichnungen habe es wohl nie gegeben. Am 4. September habe der Reformator schon 100 Thesen verfasst, die er mit Flüchtlingen, ehemalige Katholiken die er bei sich wohnen ließ, diskutieren wollte, so Malessa. Uneitel sei der Luther nicht gewesen und redselig. Die Thesen wurden in Deutsch gedruckt. Luther musste deswegen in Rom anrücken, um als Ketzer verhört zu werden.