Schiltach Versammlung mit Überraschungen

Schiltach. Kommandant Harry Hoffmann begrüßte neben seinen Kameraden der Aktiven, der Jugend- und der Alterswehr auch die Vertreter der Stadt, den Kreisbrandmeister und den neuen Vorsitzenden des Kreisfeuerwehrverbands. Er dankte für die gute Zusammenarbeit mit Stadtverwaltung und Gemeinderat. Er betonte beispielhaft die Ersatzbeschaffung eines Rüstwagens, die ohne große Diskussion beschlossen worden sei. Mit mahnenden Worten appellierte er an seine Kameraden, ruhig zu agieren und bei Rettungseinsätzen den Eigenschutz nicht zu vergessen.

Schriftführer Frieder Götz blickte auf ein vergleichsweise ruhiges Jahr 2017 mit 39 Alarmierungen zurück. Gemeinsam mit dem DRK-Ortsverein wurden die Kenntnisse in Erster Hilfe aufgefrischt. Als neuer Schwerpunkt wurde der Umgang mit den Hochwasserschutzmaßnahmen, insbesondere der mobilen Schutzwände und der Förderschnecke in der Gerbergasse, geprobt. Bei den Hauptübungen in Schiltach und in Lehengericht wurde die Jugendfeuerwehr eingebunden. Die 39 Einsätze, bei denen 850 Einsatzstunden zusammenkamen, reichten von Ölspuren, über Tragehilfen und Türöffnungen bis hin zu umgestürzten Bäumen, Bränden und Personenrettungen. Letztere wurden auch an der Zipline, auf fremder Gemarkung, zu Fuß und auf unwegsamem Gelände durchgeführt. Bei den großen Schiltacher Firmen gab es insgesamt elf Fehlalarmierungen durch Brandmeldeanlagen. Andreas Brückner verlas den Kassenbericht, nach dem im Jahr 2017 ein Plus zu verzeichnen war.

Bürgermeister Thomas Haas bedankte sich bei den freiwilligen Helfern. Er zeigte sich erfreut über die hohe Mitgliederzahl, die beweise, dass das ehrenamtliche Engagement und die Mitmenschlichkeit nicht abnehme. Aufgrund der hohen psychischen und physischen Belastung sei es nicht selbstverständlich, dass die Kameraden ihre Freizeit opfern. Der Anerkennung als "Leuchttürme für gelebte Mitmenschlichkeit" könnten sich die Kameraden auch aus der Bevölkerung sicher sein.