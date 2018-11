Schiltach Verdiente und erfolgreiche Musiker gewürdigt

Einige Musikschüler legten dieses Jahr erfolgreich die Prüfung zum Jungmusikerleistungsabzeichen ab. Ihnen wurden beim Jahreskonzert die entsprechenden Urkunden und Abzeichen überreicht. Den D1-Lehrgang absolvierten Till Bleile (Altsaxofon) und Fabio Kirgis (Trompete). Sie erhielten das Jungmusikerleistungsabzeichen in Bronze. Den D2-Lehrgang hatte Luca Spinner erfolgreich absolviert. Dafür gab es das Leistungsabzeichen in Silber. Das Leisungsabzeichen in Gold errang Jonas Kopf an der Posaune.