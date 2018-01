Schiltach Vega-Team verteidigt seinen Titel

Insgesamt nahmen 19 Mannschaften am Turnier teil. So wollten zum Jahresbeginn doch einige Sportler die angesetzten Feiertagspfunde abbauen oder ganz einfach etwas für ihre Fitness oder ihr Vergnügen tun, heißt es in einer Mitteilung. Beim "Budenzauber" wurde mit durchgehender Bande gespielt, sodass mit noch größerem sportlichem Reiz dem runden Leder nachgejagt worden sei.

Aus den Gruppenspielen ergaben sich folgende Viertelfinalspiele: German Drinking Team – Cool Reggae 3:1, Team X-Tream meets Karpaten friends – FC Kofi 3:5 VEGA – KSC Buzzi 9:2, Juve 86 juniors – Croco Loco 1:3.

In den Halbfinalbegegnungen traf zunächst das German Dinking Team auf den FC Kofi, der das Spiel mit 4:2 für sich entscheiden konnte und somit als erster Finalteilnehmer fest stand. Die zweite Halbfinalbegegnungen zwischen dem Team Croco Loco und dem Firmenteam der Vega war eine klare Angelegenheit für den Titelverteidiger, der mit 5:0 deutlich siegte. Das Spiel um den dritten Platz gewann das German Drinking Team mit 2:0 gegen Croco Loco.