Schiltach Vakanzvertretung ist gefunden

Schiltach. Zwar konnte im Konfirmationsgottesdienst keine Wiederbesetzung der Pfarrstelle abgekündigt werden, aber immerhin eine Erleichterung für die Arbeit in der evangelischen Kirchengemeinde: Ab 8. Oktober übernimmt Pfarrerin Marlene Schwöbel-Hug, bisher Dekanin in Heidelberg, dann wohnhaft in Oberndorf, die Vakanzvertretung.