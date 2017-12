Schiltach Unterschriften gegen Abschiebung

Schiltach. Nicht nur für Paul Armbruster ist die Familie Idrizi eine Herzenssache. Die Unterschriftenaktion, gestartet beim Friedenskonzert, soll sich weiterhin füllen. Viele Menschen aus der Region wollen damit aktiv ein Zeichen der Humanität setzen, indem verhindert werden soll, dass die Schwestern Adelina, Vahdete, Blertina und Blerina – zwischen fünf und 14 Jahre alt – mit ihren Eltern Hava und Bekim abgeschoben werden.

"Seit etwa einem Jahr betreue ich diese Familie. Sie floh im März 2015 nach Deutschland. Nicht nur, dass sie schon durch den Krieg mit den Serben viel zu leiden hatte, so ging der Horror danach weiter. Bekim hatte in seiner Heimat als Hausmeister in einer Moschee gearbeitet. Im Winter 2014/15 kamen Leute des so genannten IS in den Ort und forderten Bekim auf, für sie in den Krieg nach Syrien zu gehen", schreibt Armbruster. Die IS-Leute seien massiver geworden und drohten dem Vater schließlich mit dem Tod, als er ihrer Aufforderung nicht nachkam. Um ihrem Willen noch mehr Nachdruck zu verleihen, zündeten sie den Idrizis das Haus an. Nach weiteren Gewaltandrohungen entschlossen sich die Eltern mit den Kindern zu Flucht. "Im Märchen der Bremer Stadtmusikanten der Gebrüder Grimm steht der Satz: ›Etwas besseres als den Tod finden wir überall‹". Genau so habe es sich für die Familie angefühlt. Doch selbst die Flucht wurde traumatisierend.

Nach Wochen kamen die völlig verängstigten Menschen in München an. Nach dem Aufenthalt in der Landeserstaufnahme, wurden sie in Schiltach untergebracht. Bekim (42) fand Arbeit. Die Familie ist daher frei von sozialer Unterstützung. Anspruch auf Kindergeld haben sie nicht. Die Kinder sprechen fast fließend Deutsch. Hava (36), die Mutter, besucht den Deutschkurs in Schiltach, eine Arbeitserlaubnis bekam sie bislang nicht.