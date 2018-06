Schiltach Unglücksbote kommt an die Wutach

Schiltach. Der Häuserbrand ereignete sich am 25. April 1833, "einem Tag des Schreckens, der Angst und der Trauer", wie es heißt. Dabei fing das Schindeldach der Kirche durch Funkenflug Feuer – sie brannte nieder.

Zehn Jahre später, bei der Einweihung der neuen Kirche, erinnerte man sich nochmals an die alte, vor allem an ihren herausragenden Chor mit "gemalten Fenstern und Verzierungen in den Fensterbogen". Der Landeskundler und Pfarrer Friedrich Köhler, der sie 1807 besichtigte, sah im Innern noch "mehrere Epitaphien und alte Grabsteine", über den Türen war 1476 und 1496 eingehauen. Insgesamt vermerkte er ein "gothisches Ansehen", außerdem, dass sie inmitten des "Gottesackers" stand, zu dem "mehrere steinerne Staffeln" hochführten.

Diesen Beschreibungen entspricht ihr Bild, das Matthäus Merian 1643 zeichnete: In schräger Draufsicht ein nach Osten gerichteter, hoher Chor mit Fünfachtelschluss, ein kurzes Langhaus mit steilem Dach, auf dem Westgiebel ein Dachreiter für die Glocken. Man erkennt die Friedhofsmauer, dahinter, mit Türmchen, das Pfarrhaus. Auffällig ist der spätgotische Chor, ähnlich dem der Dorfkirche in Hausach.