Schiltach und Schenkenzell: Wer künftig welchen Anteil an den gemeinsamen Einrichtungen bezahlen muss

Die Grundschule, das Freibad und die Sporthalle betreiben die Stadt Schiltach und Gemeinde Schenkenzell als gemeinsame Einrichtung. Nun steht eine neue Form der Finanzierung.

Mitte der 70er-Jahre hatten sich die Gemeinden Schiltach und Schenkenzell auf den Weg gemacht, die drei Großprojekte Grundschule, Sporthalle und Freibad gemeinsam anzugehen. Über viele Jahrzehnte orientierte sich der Verteilungsschlüssel für die Finanzierung am Verhältnis der Einwohnerzahlen für Freibad und Sporthalle, beziehungsweise am Verhältnis der Schülerzahlen für die Nachbarschaftsgrundschule.

Mit Blick auf die kommende Sanierung – allein für die Schule wird mit Kosten von 9,5 Millionen Euro kalkuliert – war die Gemeinde Schenkenzell jetzt an die Stadt Schiltach mit der Bitte herangetreten, diesen Kostenschlüssel (ein Drittel für Schenkenzell, zwei Drittel für Schiltach) der Steuerkraft der beiden Gemeinden anzugleichen. Dieser Bitte wurde per Gemeinderatsbeschluss am Mittwochabend entsprochen, künftig gilt für die Kostenaufteilung der so genannte Königsteiner Schlüssel.

Damit einhergehend sinkt der Schenkenzeller Anteil deutlich auf noch etwa 18 Prozent, entsprechend erhöht sich der Schiltacher Anteil auf 82 Prozent. Sollten sich in der fernen Zukunft die Verhältnisse zwischen Schiltach und Schenkenzell verschieben, habe sich Schiltach ein Kündigungsrecht in die Vereinbarung zwischen den Gemeinden schreiben lassen.

„Kraftakt für Partner“

„Unsere Vorgänger im Gemeinderat haben diesen gemeinsamen Weg vor 50 Jahren beschlossen, die Finanzierung von Schule, Bad und Sporthalle war auch damals sicher schon ein Kraftakt für beide Partner. Mit diesem Beschluss ermöglichen wir es der Gemeinde Schenkenzell, gemeinsam mit uns diese partnerschaftliche Infrastruktur zu sanieren“ hob Axel Rombach abschließend etwas weiter aus.

Unsere Empfehlung für Sie Kinderbeteiligung in Schiltach Viertklässler diskutieren beim Politiktag Beim Politiktag waren die Bürgermeister von Schiltach und von Schenkenzell bei den Schülern der vierten Klassen zu Gast.

Michael Buzzi bekannte, dass damit auch der „gefühlten Gerechtigkeit“ zwischen den beiden Gemeinden Rechnung getragen werde.

Diese Abrechnungsvariante kommt zur Anwendung

Im Königsteiner Schlüssel

ist festgelegt, wie die einzelnen Länder der Bundesrepublik Deutschland an gemeinsamen Finanzierungen zu beteiligen sind. Der Anteil, den ein Land danach tragen muss, richtet sich zu zwei Dritteln nach dem Steueraufkommen und zu einem Drittel nach der Bevölkerungszahl.

Dieses Berechnungsprinzip

erläuterte Kämmerer Herbert Seckinger in einer Tischvorlage für den Gemeinderat. Grob geschätzt entfielen beim Steueraufkommen 90 Prozent auf Schiltach und 10 Prozent auf Schenkenzell, das Einwohnerverhältnis liege grob weiter bei zwei zu eins.

Bei einem doppelt gewichteten Steueraufkommen

berechne sich der Schiltacher Anteil damit auf 82,2 Prozent, dieser Wert werde sich jedes Jahr abhängig von Steuernachzahlungen geringfügig ändern.