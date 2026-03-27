Schiltach und Schenkenzell: Wer künftig welchen Anteil an den gemeinsamen Einrichtungen bezahlen muss

Die Grundschule, das Freibad und die Sporthalle betreiben die Stadt Schiltach und Gemeinde Schenkenzell als gemeinsame Einrichtung. Nun steht eine neue Form der Finanzierung.
Mitte der 70er-Jahre hatten sich die Gemeinden Schiltach und Schenkenzell auf den Weg gemacht, die drei Großprojekte Grundschule, Sporthalle und Freibad gemeinsam anzugehen. Über viele Jahrzehnte orientierte sich der Verteilungsschlüssel für die Finanzierung am Verhältnis der Einwohnerzahlen für Freibad und Sporthalle, beziehungsweise am Verhältnis der Schülerzahlen für die Nachbarschaftsgrundschule.