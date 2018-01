Schiltach Um punkt 20.30 Uhr erlöschen die Kerzen auf dem Baum

Die etwa 200 Jahre alte Tradition wurde damit auch an diesem Jahresabschluss aufrechterhalten. Wie immer sammelten sich Teilnehmer mit ihren teilweise sehr alten Laternen um den anfangs noch erleuchteten Weihnachtsbaum vor dem Rathaus. Dazu gaben auch einige Straßenlaternen und ein paar Fackeln etwas Licht, sodass man seine Nachbarn erkennen und begrüßen konnte. Auf dem Weg durch die Hauptstraße brannte auch schon das Holz in den hohen Ständern, das die Bauhof-Mitarbeiter entzündet hatten.

Wenn vom Kirchturm der Glockenschlag um 20.30 Uhr erklingt, dann erlöschen die Kerzen auf dem großen Weihnachtsbaum und kurz danach auch die Straßenbeleuchtung. Jetzt gaben nur die Laternen noch das spärliche Licht, mit dem die Zugteilnehmer die Liedtexte für ihren Gesang ablesen konnten. Vor dem Pfarrhaus wurden noch die letzten Strophen gesungen, bevor der Pfarrer im Ruhestand Wolfgang Tuffentsammer in seiner Ansprache den Mitarbeitern und Helfern in der Kirchengemeinde seinen Dank aussprach. Auch in der über ein Jahr langen Vakanz im Pfarramt werde die schöne Tradition des Silvesterzugs erhalten. Der Pfarrer hob die ökumenische Zusammenarbeit in Schiltach hervor und erklärte den Jahresspruch, der auch für Schiltach mit den beiden Flüssen, der Flößerei und der Gerberei eine besondere Bedeutung habe.