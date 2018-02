Schiltach Überraschung in der Decke des Bahnhofs

1885 an der neuen Bahnstrecke Wolfach-Freudenstadt für damals 22 696 Mark neu erbaut und offiziell am 4. November 1886 eingeweiht, ist der Bahnhof im Chalet-Stil auch architektonisch interessant. Wenn es wie geplant tatsächlich am 1. Juli bezugsfertig ist, wird das Bahnhofsgebäude dann wieder aussehen wie bei der Einweihung, sogar die Fensterläden werden wieder angebracht sein. Der Lokschuppen, die Drehscheibe für die Lokomotiven und der Wasserturm wurden schon länger abgerissen. Heute befindet sich an ihrer Stelle ein Parkplatz, auf dem die Lage der Drehscheibe und des Wasserturms im Pflaster markiert sind.