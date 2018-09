Die Jungmusiker der Stadt- und Feuerwehrkapelle Schiltach besuchten den Vogtsbauernhof in Gutach. Gemeinsam mit ihren Jugendleiterinnen Fabienne Manegold und Rebecca Esslinger nahmen sie an der Führung "Heimatland schlau" teil. Dabei lernten die Kinder einiges über das Leben und Arbeiten der früheren Schwarzwälder Bauern kennen. Zurück in Schiltach wurde zum Ausklang gemeinsam Pizza bestellt und im Probelokal verzehrt. Foto: Kapelle