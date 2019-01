Schiltach TTC feiert einen sportlichen Jahresabschluss

Einige Wanderer starteten in Schiltach zum ersten Zwischenziel im Hotel Waldblick in Schenkenzell. Nach kurzer Rast brachen die 19 Teilnehmer auf, um über den Bühlhof den Aufstieg zum Baschesbauer in Angriff zu nehmen. Im Gewölbekeller stärkten sich die Wanderer dann mit Getränken und heißen Würsten für die weitere Tour. Diese führte vorbei am Mattenweiher zum Theisenkopf, wo die Gruppe vom Turm die herrliche Aussicht genoss. Die Tour ging weiter zur Salzlecke, vorbei an der Emilhütte und bergab weiter zur Karlinhütte, ehe die Wanderer kurz vor Einbruch der Dunkelheit das Ziel erreichten.

I m "Martinshof" warteten bereits weitere Vereinskollegen. Nach dem Essen gab Vorsitzender Heiko Titze einen Überblick über die Entwicklung des Tischtennissports in den vergangenen 40 Jahren. Außerdem vermittelte er einen Ausblick in die nähere Zukunft.

Nach einigen Stunden des kameradschaftlichen Abends wurde der Rückweg mit dem Auto zurückgelegt.