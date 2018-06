Schiltach Treue Touristin

1962 besuchte sie die Fachwerkstadt zum ersten Mal, damals als kleines Mädchen in Begleitung ihrer Tante. Diese war sich sicher, dass das Kölner Stadtkind eine Auszeit im Schwarzwald gut vertragen könnte, heißt es in einer Mitteilung. Untergebracht war die Familie in den ersten Jahren im "Adler". Als dieser einmal voll war, zeigte sich der Wirt pragmatisch: "Ihr schlaft dann halt bei meiner Schwester."

So kam Ditsch zum ersten Mal in die Pension Zellershof von Ingeborg Müller. Zwischen den Frauen entstand eine innige Freundschaft. Ditsch, die historische Postkarten der Stadt sammelt, hat schon viel gesehen in Schiltach und dennoch: "Einmal im Jahr muss ich nach Schiltach, das habe ich mir selbst auferlegt."